Xuxa Meneghel homenageia Michael Jackson no Dancing Brasil

O Dancing Brasil deixou o clima de Halloween de lado para prestar uma homenagem ainda mais significativa no programa. Na noite da última quarta-feira, dia 31, o programa, apresentado por Xuxa Meneghel, relembrou os grandes sucessos do Rei do Pop Michael Jackson, que completaria 60 anos de idade neste ano, caso estivesse vivo.

Na abertura da atração, a apresentadora participou de uma coreografia ao lado dos dançarinos e participantes ao som de Wanna Be Starting Something. Usando um figurino baseado no estilo do cantor, Xuxa brilhou com um look todo preto bem coladinho ao corpo.

Já durante a competição, todas as apresentações foram baseadas em sucessos do artista, como The Way You Make Me Feel, I Just Can't Stop Loving You, Black or White, Love Never Felt So Good, entre outras. A homenagem emocionou e muitos participantes foram às lágrimas após os elogios dos jurados.

Mas a eliminação acabou dando o que falar! Nas redes sociais, teve muito internauta revoltado com a despedida de Beto Marden e Bela, que não agradaram a bancada e tiveram que disputar a vaga com outros quatro casais. Com apenas 10,48%% dos votos do público, a dupla deixou a atração para a tristeza da internet.

Eliminação injusta! Ele sem dúvidas deveria estar na final! Fez uma dança linda!, escreveu uma internauta.

Eu tô sem entender essa eliminação. Como assim? Apostava ele na final com a Bela. Um dos melhores casais da temporada. O que o público tem na cabeça hein?, questionou outra.

Confesso que estou chocado. Pra mim ele estaria na final..., disparou outro.

O rapaz parecia ser realmente um dos favoritos na competição. Beto já havia participado de musicais e confessou gostar muito de dança. No início, encarou o jive. Além de ter tido as maiores notas da noite de estreia, ele também conquistou o coração de Xuxa. - A gente já se apaixonou por você, declarou a loira.