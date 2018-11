Neymar escolhe jeito divertido para negar rumores de affair

01/11/2018 | 09:09



Neymar mostrou que não irá se irritar com as especulações sobre sua vida pessoal. Na noite da última quarta-feira, dia 31, o ex-namorado de Bruna Marquezine usou o Instagram Stories para desmentir que estaria se relacionando com a empresária Bruna Melissa, conforme divulgou o colunista Léo Dias, do jornal O Dia.

O craque apostou em um jeito inusitado e bastante divertido para esclarecer que segue solteiro após o término com a atriz. Na rede social, ele posou usando um pijama temático com os dizeres Papai do Davi Lucca e, na montagem, desenhou um balãozinho pensativo com a dúvida: - Quantos affair's vão inventar até o fim do ano?

Ele ainda desejou uma boa noite aos seguidores e fez sinal de paz com as mãos. Em seguida, mostrou que não aproveitou a noite de Halloween badalando como Marquezine, e apenas ficou em casa vendo filme com os parças Rafael Zulu, Gil Cebola e Jota Amâncio.

Os amigos de Neymar, aliás, estariam sendo seguidos por Bruna Melissa nas redes sociais, o que teria dado indícios de que a relação com o jogador de futebol poderia ser séria. Enquanto isso, Bruna Marquezine tem mostrado que já seguiu em frente e até deixou de acompanhar os parças do ex na internet, demonstrando que o término é mesmo definitivo.