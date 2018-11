Operação apreende indivíduo que confessou assaltar Rodoanel

Do dgabc.com.br



01/11/2018 | 08:54



Operação coordenada por equipe envolvendo a Polícia Militar Rodoviária com foco em infratores que atuam em roubos de usuários da malha do Rodoanel, prendeu nesta quarta-feira (31) um indivíduo em frente à sua casa, na comunidade Miami. Ele estava com motocicleta roubada, uma arma (garrucha) e um simulacro de pistola. Jefferson Alves de Oliveira confessou que realizava roubos nas margens da rodovia utilizando este armamento e simulacro, indicando um comparsa, porém não sabia onde tal residia, somente que era no bairro do fazendinha.

Realizado incursão nesse outro bairro, acabamos por não encontrar o vulgo Baiano, que é o comparsa de Jefferson. A ocorrência foi apresentada pela equipe de Força Tática M-41012 no DP de Santo André. A ação foi realizada pela 5ª Cia (Rodoanel), bem como a Força Tática do 41º BPM/M.