Aberta a temporada de caça a corruptos

Em O Doutrinador, de Gustavo Bonafé, há uma frase assim: "A corrupção é que faz girar todas as engrenagens no Brasil". Situou-se? Bem, essa é a ideia. Corrupção generalizada, um mascarado resolve atacar a impunidade e surge para fazer justiça com as próprias mãos. Em especial porque é movido por um sentimento de vingança na história do vigilante mascarado que surge para atacar a impunidade institucionalizada. No Brasil contemporâneo, justiceiros viraram moda e esta infiltrou-se tanto na realidade como na ficção. José Padilha já investiu nesse nicho com O Mecanismo. Está fazendo escola.

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min.)Dir. de Gustavo Bonafé, com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina

