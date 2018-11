Pela quinta vez consecutiva, Copom mantém taxa de juros a 6,5% ao ano

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



01/11/2018 | 07:18



A Selic foi mantida a 6,5% ao ano na quinta reunião consecutiva em que o Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), optou pela manutenção da taxa básica de juros. A decisão, divulgada ontem, está em sinergia com a projeção dos especialistas, que defendem a permanência deste percentual até o fim do ano, dado que a inflação, a 4,53% conforme o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), está dentro da meta.

“Essa combinação (da Selic e inflação em baixa) pode melhorar a atividade econômica”, assinalou George Sales, professor da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). “A decisão já considerou o resultado da eleição, que também era aguardado pelo mercado, que estava, por sua vez, dependendo dessa definição para voltar a captar investimentos.”

Com isso, o especialista destacou que o PIB (Produto Interno Bruto) pode voltar a crescer, principalmente no primeiro semestre de 2019. “Por isso acreditamos que a Selic volte a subir em julho, porém, tudo dependerá se as ações do próximo governo estarão dentro do previsto”, explicou.

A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), por exemplo, projeta que a taxa básica de juros chegue a 6,75% no fim do primeiro semestre, encerrando o próximo ano a 8% – mesma expectativa apontada pelo Boletim Focus, do BC, que aposta na manutenção desse percentual até 2021.

NO COTIDIANO - Embora o resultado impulsione a melhora da economia, Sales pontuou que, por ora, não deve haver impacto no consumo, pois as famílias seguem endividadas. “Cerca de 30% do 13º salário deve ficar no comércio. O restante será utilizado para liquidar dívidas ou, ainda, será poupado para pagar as contas do início do ano, como IPTU, IPVA e material escolar”, exemplificou.

Ao mesmo tempo, a pessoa física não sente a redução do juros, uma vez que as taxas praticadas pelas instituições financeiras não diminuem conforme a Selic. Para se ter ideia, segundo pesquisa mais recente da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), os juros do cartão de crédito estão, em média, a 278,88% ao ano.

Sales explicou que isso acontece porque o crédito rotativo exige que o banco possua reservas financeiras, cujos juros são pós-fixados – ou seja, oscilam de acordo com a Selic –, enquanto que o consumidor paga juros pré-fixados – que são negociados com antecedência. Assim, a instituição precisa garantir que, caso a taxa básica de juros suba, não tenha prejuízos.

“Hoje os bancos têm muito lucro, sem dúvida, mas o governo não deve interferir, pois isso vai contra as condições de livre mercado”, observou o especialista. “O que deveria ser feito é a desburocratização para abertura de instituições alternativas, como cooperativas de crédito, ou redução dos tributos (atualmente, 45% do lucro dos bancos é destinado ao pagamento de impostos).”