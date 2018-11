Concessionárias aguardam 799 mil veículos no feriado

Da Redação



A contagem das concessionárias que administram estradas que cortam a região prevê a passagem de cerca de 799 mil veículos entre hoje e domingo, durante o Feriado de Finados, celebrado amanhã.

Conforme a Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), entre 230 mil e 280 mil veículos seguirão em direção à Baixada Santista no período. A empresa programou o início da Operação Descida para as 14h de hoje – com previsão de ficar em vigor até às 2h de amanhã e, depois, das 8h às 16h. Já no domingo, a partir das 11h, está prevista a implantação da Operação Subida, que permanecerá em vigor até meia-noite.

A SPMar, que administra os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, por sua vez, projetou o recebimento de 519 mil veículos durante o feriado, sendo 384 mil no Trecho Sul e 135 mil no Trecho Leste. Conforme a concessionária, aproximadamente 162 mil veículos utilizarão o Rodoanel para acessar as rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido Litoral.