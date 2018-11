Dise de S.Bernardo apreende 3,2 toneladas de maconha

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



01/11/2018 | 07:00



Equipe de policiais da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de São Bernardo prendeu, na noite de terça-feira, motorista que levava carga de aproximadamente 3,2 toneladas de maconha em carreta-tanque bitrem. O condutor foi surpreendido no km 26 da Rodovia Transbrasiliana, nas proximidades de Icém, Interior de São Paulo. A ação foi fruto de trabalho de investigação que já ocorre há dois meses e que agora prosseguirá com o intuito de deter outros integrantes da quadrilha.

Conforme o investigador da Dise Jorge Marcos Rosa, 53 anos, os policiais apreenderam o veículo ao detectarem forte cheiro do entorpecente e atitude nervosa do condutor. O veículo pesado foi levado para a sede da Dise, onde, após perícia, foi descoberto fundo falso com 5.320 tijolos de maconha, comprovados por exame químico-toxicológico. O motorista paranaense Emerson Ferreira, 40, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. À polícia, ele informou que foi contratado para levar o caminhão da cidade de Paranavaí, no Paraná, até Prata, em Minas Gerais e que não conhecia o contratante. O cachê pelo serviço sairia em R$ 3.800.

Conforme a polícia, a quadrilha trazia drogas do Paraná para o Grande ABC, de onde distribuía para outras localidades do País e da América Latina. Segundo o delegado da seccional de São Bernardo, Fernando Schmidt de Paula, 51, a carga vale em torno de R$ 2 milhões.