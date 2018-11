S.Caetano inscreve para vagas na Educação Infantil e no Fundamental

Da Redação



01/11/2018 | 07:00



Estão abertas as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em período parcial, e da Educação Infantil nas escolas municipais ou conveniadas à Prefeitura de São Caetano.

Os candidatos deverão comprovar residência no município e as inscrições deverão ser efetuadas no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br até o dia 7 ou no Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro), onde pais poderão fazer uso do computador e preencher a ficha on-line.