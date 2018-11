Campo reformado há 2 anos já tem problemas

Juliana Stern

Especial para o Diário



01/11/2018 | 07:00



Usuários do campo de futebol Arena ABC, no bairro Taboão, em Diadema, cobram manutenção no local, que apresenta gramado sintético descolado e com buracos, e iluminação para a área, utilizada por crianças de 6 aos 17 anos atendidas pela escolinha de futebol do Clube Água Santa. O espaço, localizado na Rua Cerejeiras, 240, passou por revitalização em 2016 – a custo de R$ 146 mil aos cofres municipais.

Na reforma, o campo recebeu desde gramado sintético até alambrados novos e melhorias na área de lazer e nos vestiários. O Arena ABC funciona como único equipamento de lazer para os moradores do bairro e das comunidades próximas, mas vem observando o afastamento do público por causa dos problemas.

Segundo um dos representantes da comunidade, Daniel Carvalho Viana, 33 anos, a reforma foi bem-vinda, já que o campo era de terra e incomodava os moradores próximos por causa da poeira que levantava durante os jogos. No entanto, eles esperavam que a grama durasse mais tempo sem apresentar problemas. “Parece que fizeram essa revitalização só ‘para inglês ver’. Depois da entrega, não deu dois meses e o gramado já estava soltando, fazendo buracos, e nada de manutenção desde então.”

A equipe do Diário esteve no local e constatou que é difícil achar um lugar no campo em que o gramado não esteja danificado – fora do lugar ou faltando –, o que prejudica os atletas. “Os jogadores torcem o pé direto, tropeçam, e até já deslocaram o joelho por isso. Eu já caí de cara no chão. Fui chutar para o gol, o tapete saiu e eu fui direto para o chão”, conta a promotora de vendas e jogadora do time amador Nova Geração Edilaine Moreira de Souza, 29.

Conforme os usuários, embora prometida, a iluminação do local sequer foi iniciada pela administração do prefeito Lauro Michels (PV). O campo está sem iluminação desde 2012, segundo o relato dos moradores. Devido à situação, os treinos e campeonatos noturnos foram cancelados. “Perdemos um lugar muito importante de lazer. Tinha jogo aqui à noite de segunda-feira até sábado. Agora, fica tudo escuro, atraindo usuários de drogas e deixando a rua mais perigosa”, disse Viana.

Representantes da comunidade requisitaram reunião com a Secretaria de Esportes do município. A última delas, realizada no dia 21 de março, terminou com a promessa de reparos emergenciais em prazo de até 90 dias, expirado em julho. Procurada pela equipe do Diário, a Prefeitura não se posicionou até o fechamento desta edição.