JK presidente do Brasil

Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito presidente da República em 3 de outubro de 1955. Saiu pela coligação PSD-PTB e recebeu 3.077.411 votos (36%). Juarez Távora (UDN) recebeu 2.610.462 votos (30%). Os outros dois candidatos foram Adhemar de Barros e Plínio Salgado.

Em São Caetano, pela primeira vez na sua história, foram realizadas apurações na cidade. Antes da instalação da comarca, São Caetano pertencia à 6ª Zona Eleitoral da Capital. Com a instalação da Comarca de São Caetano foi criada a 166ª Zona Eleitoral. Este fato motivou o recolhimento de todos os títulos eleitorais, que receberiam uma nova numeração, destinada somente a São Caetano.

Votaram, em São Caetano, 18.431 eleitores, com abstenção de 32%. Foram 76 urnas. O Jornal de São Caetano publicou os resultados finais na cidade: Adhemar de Barros, 7.645 votos; Juarez Távora, 5.373; Juscelino, 4.009; Plínio Salgado, 897. Milton Evaristo dos Santos era o juiz da 166ª Zona Eleitoral.

Juscelino tomou posse em 31 de janeiro de 1956. Como vice-presidente assumiu João Goulart, que recebeu 3.591.409 votos. O novo governo tomou posse num clima de graves tensões políticas e econômicas. No dia seguinte à posse, 1º de fevereiro de 1956, JK constituiu o Conselho de Desenvolvimento Industrial, ao qual coube a tarefa de traçar o seu plano de metas, com 30 itens, um dois quais que teria influência direta no desenvolvimento do Grande ABC: a indústria automobilística.



O novo programa Memória na TV, que entra no ar hoje pelo DGABC TV – www.dgabc.com.br – terá a presença de quatro prefeitos mirins de São Bernardo, todos com muitas histórias para contar. Eles foram reunidos pelo escritor Manuel Filho, que está lançando o livro O Menino Que Queria Ser Prefeito (Editora do Brasil), com ilustrações de Thais Linhares.

O programa traz cenas da Cidade da Criança gravadas sábado último, quando Manuel Filho autografou seu novo livro – ele já tem publicados mais de 50 títulos.

Os quatro prefeitinhos reunidos – Carlos Cheid (1968), Roberto Campana (1966), Marcelo Tadeu Domingues (1977) e Angela Pereira (1995) – trouxeram ao estúdio fotos e objetos que marcaram um dos momentos mais importantes da vida de cada um.

Marcelo, que foi o primeiro prefeitinho eleito diretamente, mostra a roupa que usou na posse. Ele tinha 8 anos.

Carlos apresenta um cartão de prata que recebeu à época. Nem Cidade da Criança havia. Ele foi o primeiro prefeito mirim da cidade de São Bernardo, com posse no antigo gabinete do prefeito Hygino de Lima, que funcionava na sobreloja da atual Biblioteca Monteiro Lobato.

Roberto mostra o imenso troféu recebido dos colegas do primeiro período do Grupo Escolar Dr. Baeta Neves.

E Manuel Filho narra a emoção que viveu na última Bienal, em São Paulo, quando se sentou ao lado de Mauricio de Souza e Ziraldo para autografar o livro MMMMM – Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica (Mauricio de Souza Editora/Melhoramentos).

Perceberam: Ziraldo e Mauricio de Souza escolheram o são-bernardense Manuel Filho para criar uma história em que contracenam seus principais personagens. Fato inédito.



‘A fórmula para a riqueza rápida’

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 1º de novembro de 1988 e transcrita, na íntegra, no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Em 1º de novembro de...

1918 – Gripe espanhola provoca os primeiros casos fatais na região: em Santo André, Domingos Russimo, negociante, e Luiz Narducci; em Rio Grande (da Serra), um operário da firma Souza Aranha.

O doutor José Luiz Flaquer, apesar de estar seriamente enfermo, teve de tratar de 11 enfermos em São Bernardo e 115 em Santo André.

Os doutorandos Sylvio Cardoso Franco e Pedro Gelais Pinto, do posto de socorros públicos, continuam sobrecarregados de serviços, tendo de

acudir aos enfermos de Santo André, São Caetano, Vila de São Bernardo, Pilar (Mauá) e Ribeirão Pires.

- A Turquia assinou o armistício com os aliados incondicionalmente.



Terça-feira, 1º de novembro de 1988 – ano 31, edição 6898



Manchete – Mário Amato, presidente da Fiesp, promete punir culpados no caso Sesi: há denúncias do uso de esteroides anabolizantes por integrantes da equipe de atletismo de Santo André

Educação – Grande ABC poderá abrigar Fatecs (Faculdades de Tecnologia) nos atuais campi das escolas técnicas de segundo grau. O governador Orestes Quércia nomeou uma comissão executiva para realização de estudos a respeito.

Futebol – Vitória do Santo André na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro: em Piracicaba, XV local 0, Ramalhão 1, gol contra de Laércio.