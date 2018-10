Barcelona marca no fim, bate time da 3ª divisão e sai em vantagem na Copa do Rei

31/10/2018 | 19:43



O Barcelona suou, mas encaminhou vaga às oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. A equipe catalã visitou o Leonesa, da terceira divisão espanhola, e empatava até os últimos momentos do confronto, quando o zagueiro Lenglet marcou e definiu o triunfo por 1 a 0.

O técnico Ernesto Valverde mandou a campo uma escalação completamente reserva, mesmo assim, com nomes de destaque, como o chileno Vidal e o francês Dembélé, além do brasileiro Malcom. O atacante não entrava em campo há mais de um mês e voltou a ter oportunidade nesta quarta.

Mesmo com estes bons nomes, o Barcelona suou para garantir a vitória, que só saiu nos acréscimos. Dembélé cobrou falta para a área e Lenglet apareceu por trás da defesa para garantir o triunfo, que deixa o Barcelona em ótimas condições para o jogo de volta, marcado para o começo de dezembro.

No próximo sábado, porém, o time catalão volta as atenções novamente para o Campeonato Espanhol, pelo qual encara o Rayo Vallecano, fora de casa, neste sábado. O Barcelona é o líder da competição, com 21 pontos, apenas um à frente do segundo colocado Alavés.

Em outras partidas do dia pela Copa do Rei, destaque para o Valladolid, que visitou o Mallorca e largou em vantagem na luta por uma vaga nas oitavas. Em dia inspirado de Daniele Verde, que marcou duas vezes, a equipe derrotou o adversário por 2 a 1. Buenacasa descontou.

Também por 2 a 1, o Getafe derrotou o Córdoba, na casa do adversário. Já o Alavés não manteve o embalo do Espanhol e só empatou em casa diante do Girona, por 2 a 2.