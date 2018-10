Milan vence jogo adiado com gol no final e sobe para o quarto lugar no Italiano

31/10/2018 | 18:59



Em uma semana, o Milan saiu da crise para a boa fase na Itália. Depois da derrota em casa para o Betis, da Espanha, pela Liga Europa, o time de Milão mostrou recuperação em dois jogos como mandante pelo Campeonato Italiano e mostrou que está vivo na temporada. Nesta quarta-feira, em jogo adiado da primeira rodada, derrotou o Genoa por 2 a 1, no estádio San Siro, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, e subiu para a quarta colocação na tabela de classificação.

Agora com 18 pontos, o Milan só está atrás de Juventus, líder com 28, Internazionale e Napoli, que dividem o segundo lugar com 22. Tem a mesma pontuação da Lazio, mas conta com saldo de gols superior (6 a 1). O Genoa, com 14 pontos, segue na parte intermediária, na 11.ª colocação.

O duelo desta quarta-feira estava programado para o dia 19 de agosto, pela rodada inaugural do Campeonato Italiano. Mas a tragédia ocorrida cinco dias antes, com a queda da ponte Morandi, em Gênova, que causou a morte de 38 pessoas, além de inúmeros feridos, fez com que os jogos das equipes da cidade - Genoa e Sampadoria - fossem adiados.

Logo aos quatro minutos de jogo, Suso soltou uma bomba de fora da área para abrir o placar para o Milan. A bola ainda bateu em Radu, mas o goleiro do Genoa não conseguiu evitar o gol. O empate veio no segundo tempo, aos 11, após Bakayoko se enrolar com a bola na área, deixando a sobra para Kouamé chutar. O desvio no zagueiro Romagnoli tirou o Donnaruma da jogada, deixando tudo igual no estádio San Siro.

Coube ao defensor argentino se redimir nos acréscimos da segunda etapa e dar a vitória ao Milan. Em mais um chute forte de fora da área, aos 46 minutos, a bola encobriu o goleiro do Genoa.

No próximo domingo, pela 11.ª rodada, o Milan encara a Udinese, em Údine. Já o Genoa joga contra a Internazionale no sábado, no estádio Giuseppe Meazza, novamente em Milão.