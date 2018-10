Veja as personalidades mortas mais bem pagas do mundo em 2018 segundo a 'Forbes'

31/10/2018 | 18:46



A revista Forbes divulgou nesta quarta-feira, 31, sua lista anual com as personalidades mortas mais bem pagas de 2018. Para chegar aos valores, a publicação avaliou valores adquiridos entre 1º de outubro de 2017 e a mesma data de 2018, antes de serem deduzidas taxas para agentes, empresários, advogados e executores. Confira a lista a seguir:

1º: Michael Jackson - US$ 400 milhões

Músico, morto em 2009, aos 50 anos. Direitos de músicas e U$ 287 milhões adquiridos pela venda de uma participação societária que tinha na gravadora EMI, comprada pela Sony.

2º - Elvis Presley - US$ 40 milhões

Músico, morto em 1977, aos 42 anos. Direitos de músicas e produtos relacionados à sua residência, Graceland.

3º - Arnold Palmer - US$ 35 milhões

Golfista, morto em 2016. Venda de bebidas.

4º - Charles Schulz - US$ 34 milhões

Cartunista, morto em 2000, aos 77 anos. Parte do valor recebido pela venda dos direitos dos quadrinhos do cão Snoopy, do qual foi criador, pela Iconix ao grupo DHX Media.

5º - Bob Marley - US$ 23 milhões

Morto em 1981, aos 36 anos. Venda de produtos ligados à sua imagem, desde fone de ouvidos até cigarros e produtos relacionados a maconha.

6º - Dr. Seuss - US$ 16 milhões

Escritor, morto em 1991, aos 87 anos. Venda de livros.

7º - Hugh Hefner - U$ 15 milhões

Criador da 'Playboy', morto em 2017 aos 91 anos. Venda de parte de sua sociedade.

8º - Marilyn Monroe - US$ 14 milhões

Atriz, morta em 1962 aos 36 anos. Venda de produtos licenciados.

9º - Prince - U$ 13 milhões

Músico, morto em 2016 aos 57 anos. Direitos de músicas.

10º - John Lennon - U$ 12 milhões

Músico, morto em 1980 aos 40 anos. Direitos de músicas.

11º - XXXTentacion - US$ 11 milhões

Músico, morto em junho de 2018 aos 20 anos. Direitos de músicas.

12º - Muhammad Ali - US$ 8 milhões

Boxeador, morto em 2016 aos 74 anos. A venda do uso de sua imagem para um anúncio no Super Bowl foi crucial para sua primeira aparição na lista.

13º - Bettie Page US$ - 7 milhões

Modelo, morta em 2008 aos 85 anos. Licenciamento de produtos como roupas, sapatos, bolsas, perucas, lingeries e DVDs.