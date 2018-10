Manu Gavassi chama Jaden Smith de crush e o cantor responde

31/10/2018 | 18:09



Quer ser notada pelo seu crush supremo da vida? Peça dicas para Manu Gavassi, pois a cantora conseguiu atingir um nível de crush - quase - impossível nessa quarta-feira, dia 31!

Tudo começou quando a cantora deixou um simples comentário na foto de Jaden Smith no Instagram. Revelando sua quedinha pelo cantor, Manu escreveu:

Crush.

A pequena indireta foi o suficiente para que a brasileira fosse notada! Instantes depois, o filho do ator Will Smith deu uma stalkeada em Gavassi e foi até uma foto de cinco dias atrás, em que a morena está deitada na praia lendo um livro, para comentar com uma carinha de apaixonado na foto da cantora.

Óbvio que os fãs estão shippando! Uma seguidora comentou:

Já quero esse casal!