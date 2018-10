Michael B. Jordan vem ao Brasil para a Comic Con Experience

31/10/2018 | 18:09



Todo fim de ano rola aquela expectativa para ver o que vai rolar nos painéis da Comic Con Experience, que dessa vez acontece nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, em São Paulo. Após o evento anunciar a presença de Tom Welling, eterno protagonista de Smallville, e também a presença de Sebastian Stan, ator de Os Vingadores, chegou a hora de outra grande anúncio: Michael B. Jordan, astro de Creed e também de Pantera Negra, virá ao Brasil!

Pois é, o astro vem ao país junto com Florian Munteanu para promover Creed II, que chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de janeiro! No longa, ele reprisa seu papel como Adonis Creed, enquanto Florian vive Viktor Drago. Ambos farão parte de um painel da Warner Bros. que acontece no dia 9 e falarão sobre a sequência de Creed ? Nascido para Lutar, filme de 2015.

Em um vídeo feito especialmente para convidar os fãs para o evento, Michael anuncia:

- Os boatos são reais, estou indo para o seu lindo país!