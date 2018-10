'O Mundo Sombrio de Sabrina' tem humor, diversão, mas também momentos de arrepiar

31/10/2018 | 17:57



A série O Mundo Sombrio de Sabrina acabou de entrar no catálogo da Netflix e já é uma das queridinhas do público. Na história, que já tem uma segunda temporada confirmada, vemos a jovem Sabrina com vários dilemas. Prestes a completar 16 anos, a menina tem de deixar sua vida normal e assumir o lado da família feiticeira. Terá de passar por muitas provações.