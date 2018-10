PRF inicia Operação Finados 2018 nesta quinta-feira em SP

31/10/2018 | 17:19



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, 1º, a Operação Finados 2018, que seguirá até domingo, 4, nas rodovias federais do Estado de São Paulo.

Segundo a PRF, haverá reforço de policiamento nos horários e pontos mais críticos quanto aos acidentes e à criminalidade, com especial atenção à região metropolitana da cidade de São Paulo.

A fiscalização de trânsito estará direcionada às condutas com maior potencial para gerar acidentes graves e vítimas, tais como excesso de velocidade, falta de uso do cinto de segurança e da cadeirinha para as crianças, consumo de bebida alcoólica e ultrapassagens proibidas.

De acordo com a PRF, todas as equipes de policiais do Estado de São Paulo estarão equipadas com etilômetro e os radares portáteis e estáticos da corporação serão instalados em trechos com histórico de acidentes graves.

Devido ao excesso de veículos saindo ou retornando dos grandes centros urbanos, a PRF recomenda que se evite viajar nesta quinta-feira, entre 16 e meia-noite, na sexta-feira, 2, entre 5h e 14h, no sábado, 3, entre 6h e meio-dia, e no domingo, retorno do feriado, entre 14h e 22h.