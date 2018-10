Kim Kardashian diz que Kanye West foi desencorajado a se relacionar com ela por causa de sex tape

31/10/2018 | 17:09



Kim Kardashian abriu o coração durante o programa Be Woke Vote no YouTube no último sábado, dia 27, e falou sobre o início de seu relacionamento com Kanye West. A socialite disse que no início do relacionamento, todos próximos à West o desencorajaram a namorar com ela por causa de sua sex tape.

- Nós passamos por muita coisa juntos. O conheci em 2002, 2003, e ficamos amigos em 2006, 2007. Ele se colocou contra o mundo por mim quando todo mundo disse que ele não poderia namorar uma garota que fez uma sex tape, não poderia namorar uma garota de reality show. Disseram que iria destruir sua carreira.

Por sorte, o rapper não ouviu esses comentários:

- Kanye sempre disse que ninguém iria dizer a ele o que fazer, e que tudo ficaria bem. Ele sempre foi muito forte por mim. Ele sempre tenta me passar confiança e me erguer, e eu tento fazer o mesmo por ele.

Apesar das declarações apaixonadas, fontes próximas ao casal dizem que Kim está preocupada com Kanye, pois ele aparenta estar desequilibrado. Após seus polêmicos comentários sobre política e escravidão, assim como o apoio fervoroso ao presidente Donald Trump, a Us Weekly contou que a Kardashian estaria incomodada com as atitudes do marido, mas que não iria se divorciar por causa dos três filhos. Fontes revelaram ainda que o casal estaria tentando manter o relacionamento estável se mantendo um tempo separados.

- Eles estão vivendo as próprias vidas separadamente. Kanye vive no caos, mas Kim não quer fazer as coisas dessa forma.

Durante a entrevista, no entanto, Kim não se mostra preocupada com as declarações do marido. A socialite diz que o rapper não é um bom comunicador e por isso às vezes o que posta em seu Twitter não é o que realmente quer dizer.

- Ele demora quatro anos para escrever uma música e comunicar o que quer dizer. Então quando ele tweeta algo em dois segundos, é o que está passando por sua cabeça e o que está tentando dizer. Ele pode não ser o melhor comunicador, mas tem o melhor coração e eu sei o que quer dizer.