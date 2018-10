Netflix vai lançar série documental sobre Prince com diretora indicada ao Oscar

31/10/2018 | 16:17



A Netflix está com um novo projeto e ele envolve um fenômeno da música: o Prince! A plataforma de streaming irá realizar uma série documental sobre a vida do astro de Purple Rain, que morreu em 2016. A série será dirigida por Ava DuVernay, que confirmou a informação dada pela revista Variety em sua conta no Twitter, onde fez um relato emocionante sobre a importância de Prince e sua felicidade por ter sido convidada para o projeto.

Prince foi um gênio, uma alegria e um choque para os sentidos. Ele era como nenhum outro. Ele acabou com preconceitos, destruiu barreiras e compartilhou seu coração por meio da música. A única forma que sei fazer esse filme é com amor e muito cuidado. Estou muito honrada e agradecida.

Ava foi indicada ao Oscar por seus filmes Selma, sobre Martin Luther King, e A 13ª Emenda, documentário sobre a escravidão nos Estados Unidos. Seu mais recente trabalho foi o filme Uma Dobra no Tempo, com Reese Witherspoon e Oprah Winfrey.

A série sobre Prince ainda não tem data de estreia. O cantor morreu em abril de 2016 devido a uma overdose de analgésico.