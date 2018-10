À La Garçonne lança marca focada em streetwear e com preços acessíveis

31/10/2018 | 15:28



A grife de streetwear de luxo À La Garçonne ganha uma irmã mais nova. A ÀLG será focada em streetwear, mas com uma abordagem mais acessível e mais democrática que a primogênita. "Ela é mais jovem, mais street, menos exclusiva, com mais grade e mais quantidade de produtos", resume o empresário Fábio Souza. "A ideia é que ela consiga abraçar todo mundo."

O estilo da nova marca, assim como sua direção de novos negócios, também serão capitaneados pelo estilista Alexandre Herchcovitch, marido de Fábio. Ambas marcas, entretanto, terão coleções independentes em termos de inspiração e estilo. E serão vendidas também em espaços distintos.

A ÀLG vai funcionar num imóvel na rua Cristiano Viana, em Pinheiros. A inauguração nesta quarta, 31, a partir das 18h, terá pocket show do rapper DonCesão e DJ set do clã da festa Ice Cream Girls.

Nas araras da ÀLG neste primeiro momento haverá camisetas, moletons e jaquetas de náilon sem gênero e atemporais, com preços de R$ 49 (um par de meias) a R$ 600 (uma jaqueta mais elaborada). "Estamos entrando no meio de uma coleção. Em fevereiro vamos apresentá-la de maneira mais formal, com muitas novidades", promete Fabio.

ÀLG - rua Cristiano Viana, 114, Pinheiros