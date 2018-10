Posando seminua, Jennifer Lopez relembra época em que namorou com Ben Affleck: - Era uma loucura

31/10/2018 | 15:09



Jennifer Lopez mostrou toda a sua beleza ao ser o grande destaque da nova edição da revista InStyle! A cantora posou para diversas fotos e, além do ensaio, a beldade falou sobre a carreira, feminismo, cuidados com o corpo e até mesmo sobre seu namoro com Ben Affleck, que rolou no começo dos anos 2000.

Mostrando o corpão em fotos bem reveladoras, a cantora começou falando sobre o sucesso e disse o seguinte:

- Se eu não tivesse certas ambições eu talvez tivesse me casado logo após o fim da escola e tido filhos e decidido ter um emprego em um banco, como minha tia fez. É só que eu tive sonhos e ideias que eram diferentes.

Ao falar sobre o sexismo na indústria do entretenimento, J.Lo dispara:

- Eu acho que nós estamos em um momento poderoso em que as mulheres não sentem mais medo de falar o que elas merecem.

A cantora e atriz ainda desmitificou essa noção de que, quando a mulher possui diversos empregos, ela não estaria levando nenhum deles a sério:

- Eu não entendo por que você não pode ser uma atriz, cantora e dançarina também. Tipo, é assim que todo esse negócio começou. Entretenimento! E por que você não pode ser engraçada e também ser uma atriz dramática? Ok, algumas pessoas não conseguem ser os dois. Mas se elas conseguem, deixem elas!

A beldade, que hoje namora o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, revela que quando namorou com Ben Affleck, o assédio dos paparazzi e dos tabloides era bem ruim:

- Na verdade era pior naquela época. Era uma loucura. Agora pelo menos eu consigo mostrar um pouco como eu sou a vocês. Naquela época, você acreditava em tudo o que se lia em um título de revista. Muitas vezes não era verdade ou era um terço da verdade.

E falando sobre seu namoro com Alex, ela define:

- Agora as pessoas podem ver esse cara que achavam ser um atleta durão é, tipo, um pai bobão que ama os filhos e celebra sua namorada.

Ela ainda continua:

- Quando nos conhecemos, ambos já haviam trabalhado muito. Todo mundo tem falhas e as pessoas que eu quero na minha vida são aquelas que reconhecem isso e querem trabalhar essas falhas. É muito importante alguém que está disposto a olhar para si mesmo e dizer: Ok, não estou legal aqui. Poderia fazer melhor ali.