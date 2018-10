Tiago Abravanel relembra polêmica de Gaby Amarantos com seu avô, Silvio Santos

31/10/2018 | 15:06



O ator Tiago Abravanel falou sobre a polêmica envolvendo a cantora Gaby Amarantos e seu avô, Silvio Santos, ocorrida em junho deste ano, em entrevista ao Pânico da rádio Jovem Pan nesta quarta-feira, 31.

Na ocasião, Gaby fez inúmeras críticas ao apresentador em seu Twitter, acusando-o de "ridicularizar negros, gays e mulheres": "Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo?"

Os comentários seriam uma referência a um suposto desentendimento entre Silvio e a cantora Preta Gil, convidada de seu programa. Segundo o Notícias da TV, ele a teria chamado de "gorda" durante as gravações, gerando um clima ruim.

No fim de semana seguinte, porém, Tiago Abravanel, que estava participando do Show dos Famosos no Domingão do Faustão, homenageou exatamente Gaby Amarantos. Segundo ele, o fato foi encarado como uma crítica a seu avô ou à própria Gaby por parte do público, o que ele nega.

"Existe uma pré-produção do programa para que dê tempo das coisas acontecerem. Quando a gente é chamado pra participar do quadro, manda uma lista de pessoas que a gente gostaria de homenagear. Isso acontece antes de o quadro começar. Então a Gaby já estava na minha lista antes de começar o programa", garantiu nesta quarta-feira, 31.

Em seguida, continuou: "Tudo já estava planejado. Quando houve o ocorrido, que aconteceu a história do meu avô com a Preta Gil... Conversei com a Preta, tava tudo bem, já, e tal. A Gaby, sem saber exatamente o que aconteceu, tomou as dores dela pelo que leu na internet e falou aquilo com relação a meu avô".

"Acima de qualquer coisa, acho que meu avô às vezes perde as estribeiras e passa do limite em relação às coisas que ele fala, mas o que ele construiu como apresentador e comunicador ninguém vai tirar."

"Acho que talvez o erro da colocação da Gaby tenha sido deletar a história de um cara que é tão respeitado no mercado. Acho sim que ele passa dos limites na colocação, mas você jogar toda a história desse cara fora por uma coisa que ele falou...", criticou.

"Poderia até dizer 'você foi mais uma vez infeliz na sua colocação', agora dizer que o cara não deveria ser respeitado, que estão 'mal de ídolo', acho que não é legal. Nesse sentido ela não foi bacana. Só que por um acaso isso aconteceu na semana que eu estava homenageando ela."

Em seguida, Tiago esclareceu a confusão: "Não gente! não é nada disso. O programa já existia, eu já ia homenagear. A c*** de ela ter falado foi dela, não foi minha. Meu avô é meu avô, ele fala besteira e eu brigo com ele. Pronto. Só que todo mundo fica inventando história."

Confira a íntegra do programa abaixo: