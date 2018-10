Mariana Goldfarb faz a web pirar após falar de estrias no bumbum

31/10/2018 | 14:09



As capas de revista, ensaios fotográficos e redes sociais às vezes nos fazem acreditar que as mulheres possuem corpos perfeitos e são livres das marquinhas na pele, como as famosas estrias e celulites. No entanto, algumas celebridades fazem questão de mostrar que são reais e também são gente como a gente e possuem algumas imperfeições.

Mariana Goldfarb faz parte desse time e mostrou em seu Instagram que também possui estrias. Com a foto de seu quadril, mostrando parte do bumbum, a estrela desabafou na legenda, causando comoção na web:

Sagrado o ser feminino.

Aliás, essa não é a primeira vez que ela fala sobre o tema. Em outro momento ela também já falou abertamente sobre seu corpo. Após diversos desabafos sobre os procedimentos estéticos que já realizou em busca de se sentir mais bonita, ela mostrou que de fato conseguiu se aceitar:

Sim, eu tenho estrias, e celulite, e espinha, e encolho a barriga e sou feliz assim.