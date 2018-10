Neymar pode ser condenado a seis anos de prisão

31/10/2018 | 14:09



Além de estar sob os holofotes por causa do fim de seu namoro com Bruna Marquezine, Neymar pode estar com problemas na justiça. Pois é! Segundo informações do jornal O Dia, o jogador de futebol do Paris Saint Germain pode ser condenado a seis anos de prisão, por causa de possíveis irregularidades de sua transferência do Santos ao Barcelona, em 2013.

Assim como o atleta, seus pais, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e seu antecessor, Sandro Rosell, serão julgados na Espanha por fraude.

O caso veio à tona após uma denúncia do grupo brasileiro DIS, ex-dono de parte dos direitos federativos do jogador. A empresa se considera prejudicada na transferência de Neymar do Santos para jogar na Espanha, por 57 milhões de euros, valor em torno de 182 milhões de reais. E nessa quarta-feira, dia 31, o juiz José María Vázquez Honrubia considerou essa acusação como fraude, que pode dar ao atacante de quatro a seis anos de prisão.

Na época, o Barcelona divulgou que a contratação de Neymar teria custado 57 milhões e 100 mil euros ao clube, algo em torno de 240 milhões e 679 mil reais. 40 milhões de euros teriam ido para a família de Neymar e 17 milhões e 100 mil euros teriam ido para o Santos. Mas a justiça espanhola calcula que o verdadeiro valor dessa transferência seria de 83 milhões e 300 mil euros, ou seja, 351 milhões e 114 mil reais.

O DIS recebeu seis milhões e 800 mil euros desses 17 milhões e 100 mil pagos ao Santos, ou seja, a empresa está acusando Neymar de ocultar o valor real da negociação. O Ministério Público espanhol apresentou pedido de dois anos de prisão para Neymar que, em depoimento à justiça espanhola, se defendeu das acusações, afirmando que apenas se concentrava em jogar futebol e que confiava cegamente nas decisões de seu pai, que também é seu empresário.

O julgamento ainda segue sem data para começar.

Complicado, né?