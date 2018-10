Ana Paula Arósio é tietada por fã em rara aparição: - Só eu a reconheci

31/10/2018 | 14:09



Tem alguns artistas que, do dia para a noite, resolvem não fazer mais produções nas telinhas e nas telonas e acabam deixando saudades! É o caso, por exemplo, de Ana Paula Arósio, que após deixar a fama de lado, fez uma rara aparição no dia 28 de outubro. Uma fã a tietou em São Paulo e tirou uma selfie com a atriz em uma escola, durante o segundo turno das eleições.

Ao jornal Extra, a fã, Ana Paula Tobias, relatou como foi esse encontro:

- Esperei ela votar, e quando ela estava indo embora, eu perguntei se podia tirar uma foto com ela, e ela falou: sim, claro. A Ana Paula foi muito simpática e sorridente. Depois que ela saiu do colégio, as pessoas que estavam lá falaram para mim: Nossa, se você não falasse que era ela, a gente nem ia perceber... Mas ela tirou o óculo escuro e eu não tive como não reconhecer aquele olhão azul. Só eu a reconheci. O físico está igual, mas só o rosto tá mais gordinho e o cabelo mais comprido.

Lembrando que, em 2010, a atriz foi cotada para ser protagonista de uma nova novela do horário nobre da Globo, mas faltou às gravações e a direção decidiu substituí-la por Paolla Oliveira. Desde então, ela se manteve afastada das telinhas, mas voltou ao cinema recentemente com A Floresta que se Move e Primavera.