Aloísio Chulapa diz na TV que já gastou R$ 10 milhões em 'noitadas'

31/10/2018 | 12:30



Imagine gastar R$ 10 milhões em balada? Para o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, essa era a quantia que ele usava para tomar cerveja e participar de festas. Ele é o mais recente eliminado do reality show "A Fazenda", da Record TV.

"Fui jogador de futebol e ganhei muito dinheiro. Perdi R$ 10 milhões só de noitada, de 'danone' (gíria para cerveja)", revelou Chulapa durante entrevista no Programa do Porchat desta terça-feira, dia 30.

O ex-jogador contabilizava a quantidade de álcool que consumia nas noitadas. "Quarenta latinhas não dava para nada. Cerveja me faz bem", disse.

No reality, Aloísio Chulapa e Perlla teriam vivido um flerte. Ela chegou a declarar, ao ser eliminada, que quase perdeu o casamento por causa do clima entre os dois. "Está tudo bem, já falei com o esposo dela", esclareceu Chulapa.

A mulher do ex-jogador, Luisa Albuquerque, grávida de dois meses, garantiu: "Para mim foi tranquilo, foi opinião de quem não conhecia o Chulapa", ressaltou, dizendo que foi muito "atacada" pelas torcidas de outros participantes do programa.

"Só conseguia pensar nela (na esposa que está grávida). Saí na hora certa, meu lugar é aqui fora", avaliou Aloísio Chulapa, enfatizando que 'caráter, sinceridade e humildade não têm preço. O vencedor desta 10ª edição de A Fazenda ganhará R$ 1,5 milhão.