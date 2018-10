Festa flash back de Halloween agita centro de compras são-bernardense

Stefanie Sterci



31/10/2018 | 11:30



Em clima de Dia das Bruxas, o DJ André Silva e sua mulher, a produtora de eventos Juliana Coutinho, realizaram prévia da festividade Noite do Flashback, em centro de compras são-bernardense. “O intuito do projeto é relembrar as gerações de 1970, 1980 e 1990, com músicas que unem o antigo e o contemporâneo”, conta. Posteriormente, a ação foi promovida na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo e também teve temática de Halloween.

O encontro contou com decoração inspirada em filmes clássicos de terror e túnel de entrada com efeitos sonoros macabros, onde os personagens Freddy Krueger (A Hora do Pesadelo), Samara (O Chamado) e Pennywise (It: a Coisa) recepcionaram o público no espaço.





