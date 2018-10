Policiais são presos em operação contra jogos de azar no interior de SP

31/10/2018 | 11:25



Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira, 31, resultou nas prisões de 13 pessoas em Pitangueiras, no interior de São Paulo, incluindo, três policiais civis, por envolvimento com o jogo do bicho. O trabalho foi realizado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em conjunto com a Corregedoria da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 3).

Além das prisões, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Ituverava, Guará e Pitangueiras. Segundo o apurado, policiais receberiam propina para não incomodar a quadrilha, que agia ainda em outros municípios.

Além da prática de jogos de azar, a ação investiga os crimes de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Chamada de Quebrando a Banca, a operação policial apreendeu dinheiro, blocos de anotação do jogo do bicho, máquinas de passar cartões e outros materiais.