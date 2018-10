Príncipe Harry é desafiado por guerreiro e Meghan Markle fica descalça em cerimônia na Nova Zelândia

31/10/2018 | 11:17



No último dia de turnê pela Oceania, príncipe Harry e Meghan Markle visitaram o Te Papaiouru, um centro religioso localizado em Rotorua, na Nova Zelândia. Lá, além de realizarem o típico cumprimento entre os nativos, em que se encosta nariz com nariz e testa com testa, o casal recebeu mantos chamados Korowai, feitas de penas, e que são colocadas nos ombros.

As vestimentas serviram para que eles pudessem participar de uma cerimônia, chamada Pōwhiri, que deu as boas-vindas ao casal. Em uma das imagens, Meghan evidencia sua barriguinha da primeira gravidez e ainda aparece com os pés descalços!

Além disso, Harry foi desafiado por um guerreiro Maori durante o Haka, uma dança de guerra feita antes de enfrentar adversários. A tradição pode ser vista, principalmente, antes de partidas de rúgbi, tradicional esporte da Nova Zelândia.

Harry ainda recebeu uma tewhatewha, arma que possui um machado de um lado e uma parte pontuda no outro. Em seu discurso, o neto de Rainha Elizabeth II elogiou o povo:

- Uma das alegrias de nossa visita pela Nova Zelândia é ter a oportunidade de conhecer tantos jovens que estão dedicando seus talentos e energia para fazer a diferença. Há Te Arawa Rangatahi (pessoas jovens, em maori) criativos, talentosos e atenciosos que estão usando seus talentos para preservar e promover a língua maori, apoiar a saúde mental e conquistar o sucesso em áreas que vão beneficiar suas comunidades, seu país, disse.

Além disso, o casal foi até a floresta Redwoods, também em Rotorua. Lá, eles passearam por pontes suspensas e viram de perto árvores que possuem 100 anos! Depois, demonstraram muito amor ao deixar a floresta de mãos dadas. De acordo com a People, ao sair do local, Harry se virou para os repórteres que ali aguardavam e disse:

- Tem sido ótimo, obrigado, gente.