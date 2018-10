Mayra Cardi descobre causa da infecção que teve pós-parto e desabafa

31/10/2018 | 11:09



Mayra Cardi está aproveitando muito cada segundo com sua filha recém-nascida, Sophia, e está compartilhando tudo com seus seguidores em seu Instagram. Na última terça-feira, dia 30, a coach de emagrecimento revelou que descobriu o motivo dos pontos de sua cesária estarem infeccionando:

- Descobri o que estava infeccionando e abrindo meus pontos. Não era esforço físico. Um dos furos que abriu em minha cicatriz, saiu um pedaço de algo azul, parecia uma luva de borracha. Perguntei para a Marina, minha obstetra, o que era, e ela me disse: Em sua antiga cesárea, de 18 anos atrás, usaram uma linha que provavelmente seu corpo não absorveu. Acontece de algumas pessoas não absorverem. O corte que eu fiz foi menor do que o que você tinha, então não consegui tirar tudo. Imagino que as pontinhas tenham ficado. Então, provavelmente foi isso que causou o processo inflamatório, essa cirurgia de 18 anos atrás.

Felizmente está tudo bem com Mayra e ela segue tomando todos os cuidados possíveis.

- Hoje eu fiz uma lavagem e a Marina colocou umas seringas, e lavou mesmo. Agora vou sobreviver.

E não é só isso. Arthur Aguiar, marido de Mayra e pai de Sophia, compartilhou uma ótima notícia nos Stories de seu Instagram em relação a sua carreira:

- Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu fiquei quatro anos na Record, eu fui muito feliz lá, fui bem tratado, aprendi muita coisa, fiz amizades lá, foi incrível. Desde 2013 eu venho fazendo alguns trabalhos na TV Globo. Algumas novelas, tive a honra de participar da Dança dos Famosos, que foi uma experiência incrível, fiz uma série para o Fantástico, várias coisas legais aqui, mas sempre com contrato por obra, por cada trabalho que eu fazia. Quando o trabalho acabava, eu ficava sem contrato, basicamente era assim que acontecia.

E ele continuou:

- Depois de cinco anos, quando acabou a última novela que eu fiz, O Outro Lado do Paraíso, eu fui comunicado que eu seria contratado como artista fixo da casa, e eu fiquei super feliz. Foi mais uma realização de um sonho, de fazer parte de uma emissora tão grande, dessa magnitude. Eu demorei para contar para vocês, pois apesar de já ter sido comunicado assim que a novela acabou, a gente só finalizou de fato há um mês. Gosto de ficar tudo certinho, deixar passar um tempinho para que eu possa comunicar. Não sei, é uma coisa minha. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrado de fazer parte do cast dessa emissora. Gratidão!

Legal, né? Para finalizar, ele incentivou seus seguidores a criarem metas e se planejarem para alcançar seus sonhos.