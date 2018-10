Westbrook supera guerra de nervos com rival e brilha em vitória do Thunder na NBA

31/10/2018 | 10:31



Em um jogo marcado pelas provocações que trocou com um adversário, Russell Westbrook levou a melhor na guerra de nervos com Patrick Beverley para ser um dos principais destaques do Oklahoma City Thunder na vitória por 128 a 110 sobre o Los Angeles Clippers, em casa, pela rodada desta terça-feira à noite da NBA.

O astro foi um dos cestinhas da partida ao lado do companheiro de equipe Paul George, com 32 pontos cada um, e ainda contabilizou oito assistências e quatro rebotes. George, por sua vez, garantiu um "double-double" ao apanhar 12 rebotes.

O centro das atenções, porém, foi Westbrook. Depois de fazer uma cesta com uma bandeja logo à frente de Beverley, ele comemorou como se estivesse "embalando um bebê" e mais tarde diria que o gesto foi em referência ao fato de "coloca as crianças que tentam marcá-lo para dormir". Provocado, o atleta da equipe visitante protagonizou o mesmo tipo de comemoração ao levar a melhor sobre o ídolo do Thunder e converter um arremesso.

No último período da partida, com o clima quente entre os dois e a continuidade das provocações, o jogador do Clippers chegou a se jogar sobre o joelho esquerdo de Westbrook e foi iniciada uma confusão entre os desafetos que resultou na aplicação de faltas técnicas aos dois pela arbitragem.

Beverley, por sinal, marcou apenas quatro pontos nos 26 minutos em que esteve em quadra, enquanto Danilo Gallinari foi o destaque ofensivo do time de Los Angeles, com 27 pontos, mas contabilizou apenas quatro na segunda metade do jogo. Assim, não conseguiu evitar com os seus companheiros a terceira derrota da equipe da Califórnia em sete partidas nesta temporada regular, retrospecto que a deixou na nona posição da Conferência Oeste, na qual o Thunder vem pouco abaixo, em 11º, agora com duas vitórias em seis jogos.

FIM DO JEJUM - Demorou, mas o Cleveland Cavaliers, atual vice-campeão da NBA, venceu a sua primeira partida na NBA após a saída de LeBron James para o Los Angeles Lakers. O time soube aproveitar bem o fator quadra para derrotar o Atlanta Hawks por 136 a 114, em casa, em outra partida da rodada desta terça-feira à noite.

Órfão do astro, o time de Ohio foi batido nos seis primeiros jogos que realizou nesta temporada regular e agora desencantou. Assim, passou a dividir a lanterna da Conferência Leste com o Washington Wizards, que em outro duelo desta rodada de terça foi superado pelo Memphis Grizzlies por 107 a 95, fora de casa, e também soma seis derrotas e apenas um triunfo neste seu início de campanha.

Rodney Hood, com 26 pontos, foi o cestinha do jogo pelo Cavaliers, enquanto Trae Young terminou com 24 pela equipe de Atlanta, 12ª colocada do Leste, agora com cinco derrotas em sete confrontos realizados.

Já o Toronto Raptors se garantiu como vice-líder desta conferência ao bater o Philadelphia 76ers por 129 a 112, em casa, onde passou a contabilizar sete triunfos em oito jogos. A equipe da Filadélfia é a sexta colocada, com quatro derrotas em oito partidas.

MARCA EXPRESSIVA - Com este mesmo retrospecto do 76ers, o Charlotte Hornets vem logo atrás, em sétimo do Leste, após vencer o Miami Heat por 125 a 113, em casa. No triunfo, o francês Tony Parker foi o nome do jogo com um "double-double" de 24 pontos e 11 assistências. De quebra, ele alcançou a marca de 19 mil pontos na NBA, se tornando apenas o sétimo jogador nascido fora dos EUA a conseguir este feito.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira:

Charlotte Hornets 125 x 113 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 136 x 114 Atlanta Hawks

Orlando Magic 99 x 107 Sacramento Kings

Boston Celtics 108 x 105 Detroit Pistons

Toronto Raptors 129 x 112 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 85 x 104 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 107 x 95 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 128 x 110 Los Angeles Clippers

Confira os jogos desta quarta-feira:

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

New York Knicks x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x San Antonio Spurs