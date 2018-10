Sonda inaugura segunda unidade em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



31/10/2018 | 10:13



O Sonda Supermercados inaugurou na manhã desta quarta-feira(31) sua segunda unidade em São Bernardo, no bairro Rudge Ramos.

A loja fica na Avenida Caminho do Mar, onde funcionava a antiga fábrica da Bacardi. Trata-se da quarta no Grande ABC e 42ª no País. A unidade recebeu investimento de R$ 20 milhões e emprega 400 funcionários, entre diretos e indiretos.

A inauguração contou com a presença do prefeito do município, Orlando Morando (PSDB), e da primeira-dama e deputada estadual eleita, Carla Morando (PSDB). A solenidade e abertura ao público, às 9h, foi iniciada com uma missa.

“Além de aumentar a competitividade e ser uma opção de compra para essa região, a geração de emprego é muito importante para a nossa cidade”, destacou o prefeito.