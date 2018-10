Dois homens são presos por roubo de carro em Diadema

Do dgabc.com.br



31/10/2018 | 09:17



Dois rapazes foram presos por roubo de carro em Diadema na madrugada desta quarta-feira (31).

Policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando foram notificados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o roubo de um Volkswagen Up vermelho na Rua Bororós. A equipe se deslocou até o local indicado e avistou o veículo. Foi dado sinal de parada, que não foi respeitado pelos ocupantes.

Após acompanhamento, o carro se chocou contra uma mureta e um dos infratores desembarcou e tentou fugir a pé, sendo detido na Avenida José Bonifácio. Já o segundo rapaz, que dirigia o Up, foi detido ainda no interior do veículo, onde foram localizados objetos da vítima e um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada no 1° DP (Centro) de Diadema. A vítima reconheceu os criminosos, que ficaram a disposição da Justiça.