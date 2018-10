Susto! Junior Lima revela que precisará fazer cirurgia após descobrir problema de saúde

31/10/2018 | 09:09



Junior Lima deu um susto daqueles em seus seguidores na noite da última terça-feira, dia 30, depois de fazer uma revelação em seu Instagram.

O músico contou que terá que realizar uma cirurgia de última hora. Isso mesmo! Ao explicar o porquê de não ter participado de um evento de uma famosa marca de instrumentos musicais, ele disse que tem um problema de saúde constante e que terá de passar por uma cirurgia de última hora.

- Aproveitando para falar que hoje eu deveria estar em um evento para participar de uma bancada, conversar, falar de equipamentos, mas eu não vou poder ir porque estou tendo que ficar de repouso, porque eu tive uma cirurgia de última hora. Para quem não sabe, eu sou um formador de cálculos renais. Eu sou muito bom nisso. E desta vez eu estou com um cálculo muito grande que não sai e eu vou ter que estourar com um laser, por isso tive que colocar um cateter. Está osso, explicou.

Junior deu o recado na brinquedoteca de seu filho, Otto, que tem um aninho de idade e é fruto do casamento do músico com Monica Benini. Antes de contar que precisaria fazer a operação, aliás, ele mostrou o menininho brincando e se derreteu:

Matando nossa saudade.