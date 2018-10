Paola Carosella questiona veganismo de Adriana e recebe resposta atravessada no MasterChef Profissionais

31/10/2018 | 09:09



Agora restam apenas sete concorrentes ao título de chef profissional do MasterChef Brasil. Depois de um episódio bastante competitivo na última terça-feira, dia 30, foi a vez de Roberta deixar a competição.

A cozinheira paulista foi eliminada após reproduzir um dolsot bibimbap, prato coreano trazido pelo chef de cozinha Paulo Shin. Apesar de ter sido elogiada pelo convidado, os jurados Henrique Fogaça, Paola e Erick Jacquin não acharam suficientemente bom para que a participante continuasse na competição.

- Meu arroz não grudou no fundo e acho que foi isso. O Paulo Shin falou parabéns para mim e o prato estava bom. Só faltou grudar o arroz no fundo. Por isso, saio de cabeça erguida. Fiz um prato ótimo, um negócio que eu não conhecia muito e cheguei entre os oito melhores. Para mim, está maravilhoso. Uma conquista incrível, disse Roberta em entrevista ao site oficial do programa.

No entanto, o que mais chamou a atenção no episódio foi uma faísca que surgiu entre Paola e Adriana, que venceu a repescagem no último episódio, na primeira prova da fase de eliminação. Ela, Roberta, Willian e André precisaram acertar o ponto de cinco carnes apontadas pelos jurados, sendo que nenhum deles conseguiu completar a prova com louvor. Na hora de a participante vegana ser avaliada, no entanto, ela respondeu um comentário de Paola em forte e bom tom:

- Você tem certeza que você quer ser vegana? Você cozinha bem as carnes!, questionou a chef de cozinha.

- Mas eu também cozinho bem os vegetais, chef, respondeu Adriana.

Desconcertada, Paola disse:

- Acho que as carnes gostam de você, isso que eu quis dizer!

Eita! Ainda bem que depois as duas se entenderam e voltaram a rir juntas. Climão!