Luciano Huck presenteia Angélica com 14 buquês de flores em comemoração ao aniversário de casamento

31/10/2018 | 09:09



Na última terça-feira, dia 30, Luciano Huck e Angélica comemoraram 14 anos de casados. Nas redes sociais, o casal trocou declarações de amor e encantaram os seguidores ao falarem sobre os momentos que passaram juntos. Mas só foi no fim do dia que a apresentadora revelou que também foi surpreendida pelo marido em casa.

No Instagram Stories, Angélica contou aos fãs que ganhou 14 buquês de flores do apresentador. Bastante romântico, Huck entregou um buquê para cada ano de casamento e a surpreendeu ao longo de todo o dia, que marca a data especial para os dois.

- Gente, quando o marido passa o dia te entregando flor onde você vai. Onde eu entrava, tinha flores. Realmente..., disse Angélica emocionada, enquanto exibia diversas flores espalhadas pela mesa de sua casa.

Ela ainda explicou que cada buquê tinha uma mensagem especial para a celebração das bodas de marfim:

- São 14 flores, 14 anos,14 buquês e muito amor. Cada buquê um momento, uma história, disse ela por fim.

Angélica também mostrou diversos porta-retratos com fotos ao lado do marido e dos três filhos, Joaquim, Benício e Eva. Ao final das publicações, a loira entregou que a noite terminou com rosas vermelhas e velas, deixando o clima ainda mais romântico. Fofos, né?