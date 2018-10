Obituário - 31 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/10/2018 | 08:33



Fioravanti Morassi

(São Bernardo, 29-12-1935 – Guarulhos, SP, 29-10-2018)



Em setembro de 1972 o Diário publicou uma reportagem de página inteira com o título: “Bom vinho fez nascer o frango com polenta”. A reportagem percorreu todos os restaurantes da Rota do Frango com Polenta, do Demarchi ao Batistini, e entre os entrevistados estava Fioravanti Morassi. Ele fundou o Restaurante São Francisco em 1962.

“Servimos os mais variados pratos, mas o forte da casa é o frango com polenta”, declarou Morassi à reportagem, apresentando os quatro salões que comportavam mil pessoas.

Quarenta e seis anos depois da entrevista, e 56 anos desde a abertura do São Francisco, Fioravanti Morassi permanecia firme no comando. Trabalhou até a semana passada, quando precisou ser internado com quadro de pneumonia. E não resistiu.

Filho de Francisco Morassi e Maria Morassi, Fioravante Morassi parte aos 82 anos. Ele era casado com Dona Lídia, com quem teve quatro filhos: Dario, Nelson, Regina e Dirce. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



Santo André



Apparecida Berthoni Cominato, 89. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama (SP).



Hakue Ito, 88. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Antonia da Conceição, 87. Natural de Jardim (CE). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Arlindo Lavecchia, 84. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Dolores Galego Modesto, 82. Natural de Elisiário (SP). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Nilson de Siqueira Vianna, 82. Natural de Jacareí (SP). Residia no Centro de Santo André. Auxiliar de escritório. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



Francisco Molina de Moraes, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Essio Pozuto, 77. Natural de Valinhos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Wanderley de Oliveira, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Mario de Lima, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Bernardo



Adelaide Januária da Silva, 94. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.



Matsue Iname Arai, 93. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Erotildes Rosa de Oliveira Teixeira, 91. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Angela Pires, 88. Natural de Maracá (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Eugênio Fontes Ribeiro, 84. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Evandete Rosa Santos, 83. Natural de Utinga (BA). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Maria Alves Benfica, 83. Natural de Manhumirim (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



Carmelita Pereira dos Santos, 81. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



Neide de Souza Moreira, 78. Natural de Nova Europa (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 27, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Marlene Cassaro Donati, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Rosa Estevam Filho, 67. Natural de Presidente Bernardes (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Célia Moro Kaineng, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Sandra das Neves Reis, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Arquiteta. Dia 29, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Angelina Leonardo Rosete, 83. Natural de Tanabi (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Adherbal Coimbra Pinto César, 83. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 28. Crematório Vila Alpina.



Hugo Faria de Castro, 71. Natural de Santo Antonio da Alegria (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Enedita Martiliana dos Santos, 86. Natural de Carira (SE). Residia em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Memorial parque da Cerejeira, em São Paulo (SP).



Mauá



Nadyr Aguilera Osório, 82. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Domingos Brazzion, 70. Natural de Itápolis (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.



Laerte Grossi, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque dos Bandeirantes, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Thelma Aparecida Mastero Marocci, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 30. Cemitério São José.



Ribeirão Pires



Helena Lodezani Cobre, 89. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (SP).



Risalva Vieira de Sousa Cavalcante, 89. Natural de Barra do Corda (MA). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Aparecida da Silva Lopes, 88. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Maria Povilas Palão, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Joana Alves de Aquino, 72. Natural de Varzelândia (MG). Residia no Jardim Planalto, em Suzano (SP). Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério Rafo, em Suzano (SP).



Maria Neusa de Siqueira Ramos, 48. Natural de Ubá (MG). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério de Ubari, Distrito de Ubá (MG).



Paulo Cesar Teixeira de Sousa, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 25. Vale dos Pinheirais.



Tiago Françoso de Oliveira, 30. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.