Sindema acusa Lauro de seguir com calotes na Previdência

Júnior Carvalho

Do dgabc.com.br



30/10/2018 | 22:14



O Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) acusa o governo do prefeito Lauro Michels (PV) de voltar a atrasar os repasses de contribuições patronais ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema), o que teria aumentado, segundo a categoria, em mais cerca de R$ 20 milhões o rombo já existente por conta da prática.



Em maio, a Câmara de Diadema autorizou o governo Lauro a dividir em 60 parcelas dívida de R$ 108,3 milhões do Paço com o instituto, responsável pela Previdência do funcionalismo municipal. Esse valor é referente a 17 meses de calote – de dezembro de 2016 a abril deste ano.



Nas redes sociais e no site oficial do Sindema, a categoria afirma que, embora tenha negociado esse montante, a prática seguiu nos meses de maio, junho e julho. “Cinco meses após a aprovação deste parcelamento, a Prefeitura já acumula uma nova dívida, pois até agora não realizou o repasse da parte patronal nos meses de maio, junho e julho de 2018”, diz comunicado da entidade.



O Sindema convoca ainda os servidores a comparecerem à Câmara amanhã, às 14h, onde ocorrerá audiência pública de prestação de contas justamente dessas negociações da autarquia com o Executivo. “Nós, servidores municipais de Diadema, estamos de olho e não vamos aceitar que o descaso e os problemas de gestão do governo municipal comprometam o nosso direito à aposentadoria”, indica o texto.



HISTÓRICO - A falta de repasse de contribuições patronais ao Ipred já deu dores de cabeça a Lauro. Essa iniciativa do governo foi justamente a que motivou a rejeição das contas do prefeito referentes ao exercício de 2015, embora naquele ano o caixa da administração tenha fechado com superavit na ordem de R$ 63 milhões. Em agosto, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) reexaminou as planilhas e manteve a rejeição, que pode ou não ser mantida pelo Legislativo. Se aprovada pelos parlamentares, Lauro poderá ficar inelegível, com base na Lei da Ficha Limpa.



Neste ano, o TCE já emitiu alertas e instruções para o governo Lauro sobre “falhas na estimativa de arrecadação ou nos repasses das contribuições”. Em agosto, a Corte indicou que, no acumulado do ano, a receita realizada, isto é, o dinheiro que de fato entrou nos cofres do Ipred, estava “aquém da previsão orçamentária”. O documento do TCE aponta rombo de R$ 69,6 milhões.



Embora corriqueiro na gestão Lauro, o atraso no repasse da cota patronal ao Ipred é pratica antiga na Prefeitura de Diadema. Os ex-prefeitos Gilson Menezes (PDT, 1997-2000), José de Filippi Júnior (PT, 1993-1996, 2001-2004 e 2005-2008) e Mário Reali (PT, 2009-2012) lançaram mão da mesma iniciativa e tiveram de pedir autorização do Legislativo para renegociarem os débitos.



Questionada sobre os números, a Prefeitura de Diadema não se manifestou sobre o assunto.