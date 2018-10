iPad ganha novo design e sairá por R$ 6,8 mil

30/10/2018 | 21:48



A Apple anunciou nesta terça-feira, 30, em um evento em Nova York, as novas versões do tablet iPad Pro e dos computadores MacMini e MacBook Air. Com foco em produtividade e criatividade, a companhia adicionou aos aparelhos características de design que já tinham aparecido em outros aparelhos - como a tela quase sem bordas, apelidada de "infinita", já vista no iPhone X, lançado em 2017.

Com preço previsto a partir de R$ 6,8 mil no Brasil, o iPad Pro terá dois tamanhos, variando entre 11 polegadas e 12,9 polegadas. Além da novidade de design, os aparelhos trazem como novidade a chegada do Face ID, sistema de reconhecimento facial também presente nos celulares da empresa. É a primeira vez que os iPads não terão o botão Home, um dos símbolos mais proeminentes do design da empresa. Por dentro, o aparelho também ganhou em desempenho - segundo a Apple, ele será mais rápido que 92% do que a média dos notebooks disponíveis no mercado.

"É um jeito não só de repensar o iPad, mas também o que sabemos sobre computadores", disse Tim Cook, presidente executivo da empresa, ao apresentar o dispositivo. Para demonstrar seu poder nessa área, a Apple provou que o novo iPad é capaz de rodar jogos de alta performance, como NBA 2K, e programas exigentes, como o software de edição de imagens Photoshop, da Adobe.

Computador

Para quem gosta dos computadores clássicos da empresa, a Apple também trouxe novidades nas linhas MacBook Air e Mac Mini. O primeiro se destaca por ser muito leve (1,25 kg) e sairá por pelo menos R$ 10,4 mil no País. Já o segundo, que precisa de monitor pra funcionar, é um computador portátil de alto desempenho e custará a partir de R$ 7 mil.