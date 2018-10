Paço encaminha texto que delimita bairros em Santo André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/10/2018 | 07:45



Em tramitação na Câmara, projeto do Paço de Santo André, chefiado por Paulo Serra (PSDB), sugere a delimitação de bairros e suprime alguns nomes de locais conhecidos na cidade. A proposta, que estava na ordem do dia de ontem, formaliza reclassificação das áreas, com 112 bairros. O texto foi adiado por falta de quórum no momento de análise. A sessão se encerrou em pouco mais de um hora.

Santo André não conta, cita o texto, com legislação que oficialize os bairros, mas para atender às necessidades do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), precisou limitar os espaços. “(A referida legislação) Carece de revisão e ajustes em seus limites, de forma a adequar aspectos de planejamento da infraestrutura urbana e da malha viária, da distribuição de equipamentos de Saúde e Educação.”

A partir da necessidade de reconhecimento dos bairros, foi composto, em 2014, grupo de trabalho entre as secretarias para estudo sobre as suas delimitações. “Com a análise desse grupo de trabalho, estabeleceu-se proposta de organização territorial”, diz o texto.

Líder do governo no Legislativo, Pedrinho Botaro (PSDB) pontuou que a proposta tem como objetivo fazer apenas readequação. “Há exemplos do Jardim Milena, no entorno do Jardim Las Vegas, o Jardim Ocara, perto do Jardim Bom Pastor, e a Vila Eldízia, nas proximidades da Vila Alzira. Esses três serão suprimidos. Além disso, (prevê) a união do Parque Miami ao Jardim Riviera.”