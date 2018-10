18 shows imperdíveis para ver em novembro em São Paulo

30/10/2018 | 21:32



MAX E IGGOR CAVALERA

Fundadores e ex-integrantes do Sepultura, os irmãos Max e Iggor Cavalera apresentam o show '89/91 Era'. Eles se reúnem para interpretar músicas de dois álbuns clássicos da banda, 'Beneath the Remains' (1989) e 'Arise' (1991). Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 3/11, 20h. R$ 140/R$ 250. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

EMICIDA

O festival Sons da Rua chega à 3ª edição. Emicida (foto), Mano Brown, Rincon Sapiência, DJonga e Alt Niss se apresentam no evento, que tem Thaíde como mestre de cerimônias. Arena Corinthians (15.000 lug.). Estacionamento leste. Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim. 3/11, 12h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

BALACLAVA FESTIVAL

O selo e produtora Balaclava Records apresenta mais uma edição do Balaclava Festival, com artistas estrangeiros e nacionais divididos por dois palcos. Quem encerra o evento é a banda Warpaint (21h40). Transitando entre o rock e os sons experimentais, o quarteto formado por mulheres interpreta músicas dos quatro discos da carreira. Já o grupo Deerhunter (19h40), pela primeira vez no Brasil depois de 17 anos de carreira, une o minimalismo ao rock de garagem. O festival também promove o retorno do grupo Mercury Rev (18h10) ao País, depois de 13 anos de ausência, com um show que celebra os 20 anos do álbum 'Deserter's Songs'. Baterista do Tame Impala Julien Barbagallo apresenta o projeto Barbagallo (17h), flertando com o pop melancólico e a psicodelia. Os grupos Moons (16h30), Marrakesh (17h40), Jaloo (19h) e Metá Metá (20h30) são as atrações nacionais. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4/11, 16h (abertura dos portões). R$ 280. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

SUMMER BREAK FESTIVAL

Ao lado do The High Flying Birds, Noel Gallagher é atração do Summer Break Festival. O principal compositor do Oasis destaca músicas do terceiro disco gravado com o atual grupo, 'Who Built the Moon?' (2017), elogiado pela crítica. Outra atração do evento é a banda americana de indie rock Foster The People. Misturando punk, funk e eletrônico, o quarteto liderado por Mark Foster (voz, guitarra e teclados) foi indicado ao Grammy e já lançou três discos. Arena Anhembi (25.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 8/11, 19h20. R$ 320/R$ 600. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

CÉU

Elogiado pelo público e crítica, 'Tropix' (2016) é o quarto disco da cantora, com sonoridade calcada em beats eletrônicos. 'Perfume do Invisível' está entre as faixas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 9 e 10/11, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

SOLID ROCK

Neste ano, o festival traz ao Brasil três bandas marcantes do heavy metal: Judas Priest, Alice in Chains (foto) e Black Star Riders. Allianz Parque (36.140 lug.). R. Turiassú, 1840, Perdizes. 10/11, 18h. R$ 320/R$ 480. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

HERBIE HANCOCK

O lendário pianista e compositor americano apresenta clássicos da carreira e também do jazz. Credicard Hall (3.990 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 17/11, 22h. R$ 100/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos

GANG OF FOUR

A banda de pós-punk está de volta ao Brasil, no embalo do lançamento do EP 'Complict'. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 22 e 23/11, 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BABY DO BRASIL

No show 'Música Extravagante', a cantora relembra 'Sem Pecado e Sem Juízo', 'Dê Um Rolê' e outros sucessos. Canções inéditas que fazem parte de seu próximo disco também estão no repertório. Ney Matogrosso participa da apresentação. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 23/11, 22h30. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos

PAULINHO DA VIOLA

O compositor de 'Foi Um Rio que Passou em Minha Vida' apresenta o show 'Na Madrugada'. Além de canções conhecidas, ele homenageia o músico Cesar Faria, seu pai, integrante do grupo Época de Ouro. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 23/11, 22h. R$ 120/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

ZECA BALEIRO

No show 'O Amor no Caos', o cantor e compositor apresenta as músicas que farão parte do álbum que lança em 2019. Entre elas estão parcerias com Frejat e Chico César. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 23/11, 22h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

JORGE BEN JOR

Depois de lançar os singles 'São Valentin' e 'Mete Goal', o artista apresenta sucessos marcantes de sua carreira em show da turnê 'Salve Simpatia'. Allianz Parque Hall (7.225 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 24/11, 21h. R$ 120/R$ 250. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

SARAH BRIGHTMAN

A soprano, que estrelou musicais como 'O Fantasma da Ópera', apresenta músicas do álbum 'Hymn', o primeiro em cinco anos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 24/11, 22h; 25/11, 20h. R$ 150/R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos.

O GRANDE ENCONTRO

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença dão sequência à turnê que comemora os 20 anos do projeto O Grande Encontro. 'Banho de Cheiro' e 'Anunciação' estão no show. Allianz Parque Hall (7.225 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 25/11, 20h. R$ 120/R$ 250. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

NEW ORDER

Pioneira em fundir rock e música eletrônica, a banda apresenta clássicos como 'Bizarre Love Triangle'. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 28/11, 22h. R$ 240/R$ 1.000. Cc.: todos. Cd.: todos.

GILBERTO GIL

Ele faz show de lançamento de 'OK OK OK', primeiro disco de inéditas em oito anos. 'Na Real' e 'Uma Coisa Bonitinha' estão entre as faixas do álbum. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 29/11, 21h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

ADRIANA CALCANHOTTO

Em 'A Mulher do Pau Brasil', Adriana Calcanhotto revê o País pelo filtro do movimento modernista, interpretando músicas como 'As Caravanas', de Chico Buarque. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 30/11, 21h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

GUILHERME ARANTES

Ele lança o DVD 'Uma Viajante Alma Paulistana', que contextualiza sua carreira. Sucessos como 'Meu Mundo e Nada Mais' estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 30/11, 22h. R$ 140/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.