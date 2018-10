Polícia apreende mais de meia tonelada de cocaína na Dutra

30/10/2018 | 20:24



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, 30, um carregamento de mais de meia tonelada de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um homem, de 31 anos, foi preso, suspeito de tráfico de entorpecentes. A droga seria distribuída no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Policiais rodoviários federais abordavam veículos na altura de Seropédica, quando desconfiaram do ocupante de uma caminhonete com placa de São Paulo. Durante a fiscalização, o condutor estava muito nervoso, o que aumentou a suspeita dos policiais. Os agentes fizeram uma revista detalhada e encontraram 560 tabletes de cocaína, equivalente a 600 quilos, escondidos em um fundo falso do automóvel.

O motorista, morador de Duque de Caxias, também na Baixada, confessou que receberia R$ 1,5 mil para fazer o transporte do entorpecente de Bom Jardim, em Minas Gerais, até Bonsucesso, bairro da zona do norte do Rio. Ele deixaria o carro em uma empresa nesse local.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, na Praça Mauá, no centro da cidade. O suspeito foi indiciado por tráfico de entorpecentes, com pena de cinco a 15 anos de reclusão.