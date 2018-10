Thaila Ayala conta que quase morreu afogada: 'Fui ressuscitada'

30/10/2018 | 20:23



A atriz Thaila Ayala relembrou nesta terça-feira, 30, durante viagem a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um episódio em que quase morreu afogada quando era criança.

"A primeira praia que conheci na vida, o primeiro contato com o mar, foi aqui. Foi nessa praia que eu 'morri' afogada risos... E fui ressuscitada", disse nos stories de seu Instagram.

Segundo ela, o fato ocorreu durante uma viagem que fez com sua tia ao local, aos 11 anos de idade. "Sempre fui super peixinha, mas peixinha de água doce. Cresci no rio, lago. Se me jogar num rio sei bem como funciona, correnteza, essas coisas. E mar eu nunca tinha visto na vida."

"Fui entrando no mar, entrando, entrando, até que, em algum momento a correnteza voltou e não senti mais o chão. Tentei nadar contra a maré, não consegui e apaguei. Tipo, desmaiei", prosseguiu.

Em seguida, contou como foi salva: "Bebi tanta água que apaguei e um cara, sei lá quanto tempo depois, sentiu alguma coisa batendo nele embaixo d'água. Na hora que puxou, era uma pessoa, no caso, eu."

"Essa viagem, tirando essa parte trágica, foi tão inesquecível, tão f***, tão incrível. Lembro de tudo. Tô mega feliz de estar de volta", concluiu.