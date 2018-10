Três importantes marcas da decoração lançam suas 'cores do ano' para 2019

30/10/2018 | 20:18



O mês de outubro ainda não foi embora, mas apostas a respeito de qual será a cor de 2019 já começaram. E para você não fazer a Adriana Calcanhoto na canção "Esquadros" e andar pelo mundo prestando atenção em cores que não sabe o nome, o CASA selecionou os tons que prometem fazer a cabeça dos arquitetos e, ao que tudo indica, os terrosos estão vindo com tudo.

Um terracota quente com raízes antigas e elementares, a cor Caverna é a eleita dos especialistas em cores da Tintas Sherwin-Williams. Da família dos tons terrosos, a cor é quente, casual e refinada: um tom ancestral e ao mesmo tempo moderno. Vai bem com outros neutros casuais e balanceados como um cinza quente, ou, um marrom escuro.

Pensar, sonhar, amar e agir são as quatro atitudes que darão o tom para o próximo ano, segundo a Coral, marca da holandesa AkzoNobel. Por isso, a cor escolhida pelo grupo é o Creme Brulée, um tom quente de caramelo que pode ser tanto relaxante quanto estimulante e revigorante. Vai bem com cores escuras, como preto e azul marinho; com mais suaves, como rosa e verde pálidos; e com laranjas e vermelhos vibrantes.

Uma transição entre o étnico e o elegante, capaz de trazer para os ambientes internos e externos a sensação de aconchego e conexão com elementos como as especiarias, os temperos e a terra. Assim é o tom Especiaria Antiga, o preferido das Tintas Eucatex. A tonalidade mistura as paletas rosadas com um perfume de nude e representam uma fusão entre as culturas orientais e ocidentais.