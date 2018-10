Conselho de Ética arquiva processo de cassação do deputado Nelson Meurer

30/10/2018 | 20:08



O Conselho de Ética da Câmara votou pelo arquivamento do processo que pedia a cassação do deputado Nelson Meurer (PP-PR). Foram oito votos a favor do arquivamento e quatro contrários. Na última reunião do conselho, no dia 4 de setembro, o relator, o parlamentar Mauro Lopes (MDB-MG), votou pela inadmissibilidade da ação, ou seja, arquivamento.

Meurer foi condenado na Operação Lava Jato, em maio deste ano, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 13 anos de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido propina de R$ 29 milhões no esquema de corrupção da Petrobras.