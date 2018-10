Com reservas, Atlético de Madrid bate Sant Andreu, da 4ª divisão, na Copa do Rei

30/10/2018 | 19:58



Com um gol do português Gerson Martins, aos 33 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid, com vários jogadores reservas, derrotou o Sant Andreu, da quarta divisão espanhola, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Rei. O jogo de volta está previsto para 5 de dezembro.

O Valencia, com dois gols do jovem atacante Santi Mina, venceu de virada o Ebro, da terceira divisão, por 2 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Amelibia.

Leganés e Rayo Vallecano ficaram no empate por 2 a 2. Garcia e Alegria colocaram o clube de Madri na frente, mas Nesyri, com dois gols, igualou o placar para os mandantes. Outro empate, mas desta vez por 1 a 1, foi registrado no encontro entre Lugo e Levante. Herrera fez para o o time da casa, enquanto que Mayoral empatou para o rival de Valência.

Mais cinco jogos estão previstos para esta quarta-feira pela Copa do Rei: Melilla x Real Madrid, Córdoba x Getafe, Alavés x Girona, Mallorca x Valladolid e Leonesa x Barcelona.

Na quinta-feira, mais seis jogos: Sporting Gijón x Eibar, Celta x Real Sociedad, Villanovense x Sevilla, Almeria x Villarreal, Cádiz x Espanyol e Racing Santander x Betis. No dia 28 de novembro, Athletic Bilbao x Huesca fecha a rodada de ida da segunda fase da Copa do Rei.