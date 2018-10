'Cidade de Deus' entra na lista de 100 melhores filmes estrangeiros da BBC

30/10/2018 | 18:58



O longa brasileiro Cidade de Deus é o único filme da América do Sul a integrar a lista de melhores filmes estrangeiros da BBC, divulgada nesta terça-feira, 30, pela emissora britânica. O primeiro lugar ficou com o japonês Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa.

O brasileiro dirigido Fernando Meirelles e Katia Lund foi lançado em 2002 e retrata o crescimento do crime organizado na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O longa foi inspirado no livro homônimo escrito por Paulo Lins e é considerado uma das obras mais importantes do cinema nacional. Recebeu quatro indicações ao Oscar nas categorias melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.

A produção ocupa a 42ª posição no ranking da BBC, sendo o único da América do Sul a compor a lista. De acordo com a emissora, a classificação visa "direcionar os holofotes para longe de Hollywood e celebrar o melhor cinema de todo o mundo". Para isso, foram convidados 209 críticos de 43 países e falantes de 41 idiomas diferentes.

Aos especialistas, a BBC pediu que escolhessem seus filmes favoritos dando preferência aqueles que não tem o inglês como idioma original. O resultado final conta com produções de 67 diretores, produzidos em 24 países e em 19 idiomas diferentes.

Os longas do leste da Ásia correspondem a um quarto da lista, sendo a maior parte do Japão que conta com 11 filmes, dentre eles o topo do ranking Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. A produção e o diretor foram bem cotados pela crítica internacional, mas não receberam nenhum novo dos seis avaliadores japoneses convidados pela BBC.

Quando o assunto é idioma, o francês aparece em 27 filmes e, de acordo com a emissora, pode ser considerado "a língua oficial" do cinema estrangeiro mais aclamado. Em seguida estão mandarim (12), japonês e italiano (11 cada).

Confira a lista:

100. Landscape in the Mist (Theo Angelopoulos, Grécia/França/Itália, 1988)

99. Ashes and Diamonds (Andrzej Wajda, Polônia, 1958)

98. In the Heat of the Sun (Jiang Wen, China,1994)

97. Taste of Cherry (Abbas Kiarostami, Irã, 1997)

96. Shoah (Claude Lanzmann, França, 1985)

95. Floating Clouds (Mikio Naruse, Japão, 1955)

94. Where Is the Friend's Home? (Abbas Kiarostami, Irão, 1987)

93. Raise the Red Lantern (Zhang Yimou, Japão, 1991)

92. Scenes from a Marriage (Ingmar Bergman, Suécia, 1973)

91. Rififi (Jules Dassin, França, 1955)

90. Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, França/Japão,1959)

89. Wild Strawberries (Ingmar Bergman, Suécia, 1957)

88. The Story of the Last Chrysanthemum (Kenji Mizoguchi, Japão, 1939)

87. The Nights of Cabiria (Federico Fellini, Itália, 1957)

86. La Jetée (Chris Marker, França, 1962)

85. Umberto D (Vittorio de Sica, Itália, 1952)

84. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (Luis Buñuel, França/Itália, 1972)

83. La Strada (Federico Fellini, Itália, 1954)

82. Amélie (Jean-Pierre Jeunet, França, 2001)

81. Celine and Julie go Boating (Jacques Rivette, França, 1974)

80. The Young and the Damned (Luis Buñuel, México, 1950)

79. Ran (Akira Kurosawa, França/Japão, 1985)

78. Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee,China/Taiwan/Hong Kong/EUA, 2000)

77. The Conformist (Bernardo Bertolucci, Itália, 1970)

76. Y Tu Mamá También (Alfonso Cuarón, México, 2001)

75. Belle de Jour (Luis Buñuel, França, 1967)

74. Pierrot Le Fou (Jean-Luc Godard, França/Itália, 1965)

73. Man with a Movie Camera (Dziga Vertov, União Sovietica, 1929)

72. Ikiru (Akira Kurosawa, Japão, 1952)

71. Happy Together (Wong Kar-wai, Hong Kong, 1997)

70. LEclisse (Michelangelo Antonioni, Itália/França, 1962)

69. Amour (Michael Haneke, França/ Alemanha/ Áustria, 2012)

68. Ugetsu (Kenji Mizoguchi, Japão, 1953)

67. The Exterminating Angel (Luis Buñuel, México,1962)

66. Ali: Fear Eats the Soul (Rainer Werner Fassbinder, Alemanha, 1973)

65. Ordet (Carl Theodor Dreyer, Dinamarca, 1955)

64. Three Colours: Blue (Krzysztof Kieslowski, França, 1993)

63. Spring in a Small Town (Fei Mu, China, 1948)

62. Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, Senegal, 1973)

61. Sansho the Bailiff (Kenji Mizoguchi, Japão, 1954)

60. Contempt (Jean-Luc Godard, França/Itália, 1963)

59. Come and See (Elem Klimov, União Soviética, 1985)

58. The Earrings of Madame de? (Max Ophüls, França/Itália,1953)

57. Solaris (Andrei Tarkovsky, União Soviética,1972)

56. Chungking Express (Wong Kar-wai,Hong Kong, 1994)

55. Jules and Jim (François Truffaut, França,1962)

54. Eat Drink Man Woman (Ang Lee,Taiwan, 1994)

53. Late Spring (Yasujirô Ozu, Japão,1949)

52. Au Hasard Balthazar (Robert Bresson, Suécia/França 1966)

51. The Umbrellas of Cherbourg (Jacques Demy,França/Alemanha, 1964)

50. LAtalante (Jean Vigo,França, 1934)

49. Stalker (Andrei Tarkovsky,Alemanha/União Soviética,1979)

48. Viridiana (Luis Buñuel, Espanha/México, 1961)

47. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu,Romênia, 2007)

46. Children of Paradise (Marcel Carné, França, 1945)

45. LAvventura (Michelangelo Antonioni, França/Itália, 1960)

44. Cleo from 5 to 7 (Agnès Varda, França/Itália, 1962)

43. Beau Travail (Claire Denis,França, 1999)

42. Cidade de Deus (Fernando Meirelles, Kátia Lund, Brasil, 2002)

41. To Live (Zhang Yimou,China, 1994)

40. Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky, União Soviética, 1966)

39. Close-Up (Abbas Kiarostami, França/Itália, 1990)

38. A Brighter Summer Day (Edward Yang, Taiwan, 1991)

37. Spirited Away (Hayao Miyazaki, Japão, 2001)

36. La Grande Illusion (Jean Renoir, França,1937)

35. The Leopard (Luchino Visconti, Itália, 1963)

34. Wings of Desire (Wim Wenders, França/Alemanha,1987)

33. Playtime (Jacques Tati, França, 1967)

32. All About My Mother (Pedro Almodóvar, Espanha, 1999)

31. The Lives of Others (Florian Henckel von Donnersmarck, Alemanha, 2006)

30. The Seventh Seal (Ingmar Bergman, Suécia, 1957)

29. Oldboy (Park Chan-wook, Coreia do Sul, 2003)

28. Fanny and Alexander (Ingmar Bergman, Suécia/ França/ Alemanha, 1982)

27. The Spirit of the Beehive (Victor Erice, Espanha, 1973)

26. Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, França/Italia, 1988)

25. Yi Yi (Edward Yang, Taiwan, 2000)

24. Battleship Potemkin (Sergei M Eisenstein, União Soviética, 1925)

23. The Passion of Joan of Arc (Carl Theodor Dreyer, França, 1928)

22. Pans Labyrinth (Guillermo del Toro, México, 2006)

21. A Separation (Asghar Farhadi, Irã, 2011)

20. The Mirror (Andrei Tarkovsky,União Soviética, 1974)

19. The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, Itália/Argélia,1966)

18. A City of Sadness (Hou Hsiao-hsien, Taiwan,1989)

17. Aguirre, the Wrath of God (Werner Herzog, Alemanha, 1972)

16. Metropolis (Fritz Lang, Alemanha, 1927)

15. Pather Panchali (Satyajit Ray, India,1955)

14. Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (Chantal Akerman,França/Bélgica, 1975)

13. M (Fritz Lang, Alemanha, 1931)

12. Farewell My Concubine (Chen Kaige, China, 1993)

11. Breathless (Jean-Luc Godard, França, 1960)

10. La Dolce Vita (Federico Fellini, França/Itália, 1960)

9. In the Mood for Love (Wong Kar-wai,Hong Kong, 2000)

8. The 400 Blows (François Truffaut, França, 1959)

7. 8 1/2 (Federico Fellini, Itália,1963)

6. Persona (Ingmar Bergman, Suécia, 1966)

5. The Rules of the Game (Jean Renoir, França, 1939)

4. Rashomon (Akira Kurosawa, Japão, 1950)

3. Tokyo Story (Yasujirô Ozu, Japão, 1953)

2. Bicycle Thieves (Vittorio de Sica, Itália,1948)

1. Seven Samurai (Akira Kurosawa, Japão, 1954)