'É uma decisão equivocada', diz associação têxtil sobre fim do MDIC

30/10/2018 | 18:05



O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (Abit), Fernando Pimentel, afirmou nesta terça-feira, 30, que é "equivocada" a decisão da equipe do governo de Jair Bolsonaro (PSL) de acabar com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a partir de uma fusão com a Fazenda e o Planejamento, num futuro Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes.

"A indústria está se renovando no mundo inteiro, é uma nova era de transformação, com a indústria 4.0. Um ministério para o setor é necessário, para discutir políticas", disse Pimentel. "Não vejo o Brasil dando certo sem uma indústria relevante. Colocar a indústria como secretaria ou algo assim é diminuir sua importância. É uma decisão equivocada", acrescentou.

Para o presidente da Abit, a fusão de ministérios não é mera formalidade, pois afeta, sim, a qualidade das políticas, pela concentração de poder em torno de um ministro, diminuindo a possibilidade de contraponto em questões conflitantes. "Quando começa a empacotar demais, por questões de domínio da agenda, o contraponto perde força, porque uma área vai passar a responder à outra. É preciso ter o mesmo nível hierárquico", disse.

Para Pimentel, a indústria precisa de um ministro que viva o setor, que o conheça profundamente. "Como será com o ministro da Economia? Ele vai cuidar de todos o assuntos, ele vai ser o batedor de martelo em todas as questões? E o comércio exterior, que tem negociações experientes para acordos internacionais?", questionou.