Giovanna Lancellotti nega ter sido pivô da separação de Bruna Marquezine e Neymar

30/10/2018 | 18:09



Sem querer, Giovanna Lancellotti se envolveu em uma polêmica! Alguns internautas estão falando que a atriz é a nova paquera de Neymar, enquanto outros afirmam que o jogador já tinha interesse nela desde quando namorava Bruna Marquezine. A discussão aconteceu nos comentários de uma foto no Instagram de Lancellotti.

Uma seguidora escreveu:

Ele sempre quis a Giovanna Lancellotti. Até quando estava com a Bruna Marquezine em Paris, ele curtia fotos dela. Ele só estava esperando a Giovanna terminar o namoro, pra terminar o dele com a Bruna. Ele ficava com a Bruna por pena, pra ajudar ela na época da depressão.

A irmã mais nova da atriz, Gabriela Lancellotti, curtiu o comentário, o que levou outra seguidora a questionar se Giovanna seria mesmo o pivô do fim do relacionamento de Bruna e Neymar:

Tu acha bonito tu irmã curtir comentário falando da depressão alheia? Querem aparecer às custas de outra atriz é porque tá faltando talento por aí, né...

Lancellotti não gostou nem um pouco do que leu em sua rede social, e respondeu:

Você jura que acha que a menina de 15 anos ia fazer isso de propósito, né? Bem para dar o que falar assim mesmo, sendo que esse comentário não tem o menor fundamento? Ah, gente! Pelo amor de Deus, eu curti vários comentários me xingando sem querer na hora de apagar e não vi nenhum print disso. Engraçado, né?! Vocês estão querendo montar um circo nessa história.