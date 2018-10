Príncipe Harry quebra o protocolo e consola criança que também perdeu a mãe

30/10/2018 | 17:33



Em seu penúltimo dia de viagem à Austrália e Nova Zelândia com a esposa Meghan Markle, o príncipe Harry consolou um menino de seis anos durante um passeio nesta terça-feira, 30, na cidade de Auckland. Otia Nante também perdeu a mãe e escreveu uma carta para Harry.

Ao saber que o menino era órfão, Harry quebrou o protocolo e tirou fotos com Otia, que estava acompanhado da avó.

A viagem do casal real durou três semanas. Austrália e Nova Zelândia foram colonizados pelo Reino Unido e ainda tem Elizabeth II como rainha, apesar de independentes.

Ao entregar a carta do menino a Harry, a avó de Otia disse que ele admirava o príncipe porque ele também perdeu sua mãe. Harry, então, pegou a criança no colo e disse que "a vida ficaria bem".

Em seguida, o príncipe, que é o sexto na linha de sucessão da coroa britânica, disse: "Eu fiz 34 anos de idade e a vida é boa. Eu tenho uma linda mulher e um bebê a caminho. Sua vida vai ser boa. Não se preocupe com isso". As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Mãe de Harry e William, a princesa Diana faleceu em um acidente de carro em 1997, em Paris.